Фото: World Health Organization Ukraine/Фейсбук

В ночь на 3 сентября в результате российской воздушной атаки поврежден один из основных составов Всемирной организации здравоохранения в Бориспольском районе Киевской области. На складе хранились гуманитарные медицинские средства

Об этом сообщило представительство ВОЗ в Украине, передает RegioNews .

"Сегодня ночью в результате воздушной атаки в Бориспольском районе Киевской области был поврежден один из основных составов ВОЗ, где хранятся гуманитарные медицинские средства. В настоящее время доступ к составу ограничен из-за сильного задымления и соображения безопасности. Мы продолжаем оценивать масштабы повреждений и возможные потери медицинских запасов", — говорится в сообщении организации.

В ВОЗ отметили, что среди сотрудников организации пострадавших нет.

Также в Представительстве отметили, что, учитывая ситуацию с безопасностью, на складе заранее сохраняли лишь ограниченные объемы гуманитарных медицинских средств.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные потери медицинских запасов.

Напомним, что в результате российских обстрелов в Киевской области возникли пожары в Обуховском и Бориспольском районах.