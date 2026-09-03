На Київщині через нічну атаку РФ пошкоджено склад ВООЗ

Фото: World Health Organization Ukraine/Фейсбук

У ніч на 3 вересня внаслідок російської повітряної атаки пошкоджено один із основних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я у Бориспільському районі Київської області. На складі зберігалися гуманітарні медичні засоби

Про це повідомило Представництво ВООЗ в Україні, передає RegioNews .

"Сьогодні вночі внаслідок повітряної атаки в Бориспільському районі Київської області було пошкоджено один із основних складів ВООЗ, де зберігаються гуманітарні медичні засоби. Наразі доступ до складу обмежений через сильне задимлення та міркування безпеки. Ми продовжуємо оцінювати масштаби пошкоджень і можливі втрати медичних запасів", — йдеться у повідомленні організації.

У ВООЗ зазначили, що серед співробітників організації постраждалих немає.

Також у Представництві наголосили, що з огляду на безпекову ситуацію на складі заздалегідь зберігали лише обмежені обсяги гуманітарних медичних засобів.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та можливі втрати медичних запасів.

Нагадаємо, що унаслідок російських обстрілів на Київщині виникли пожежі в Обухівському та Бориспільському районах.