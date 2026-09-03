Пожежі після ударів РФ: рятувальники показали наслідки атак на Київщині
Унаслідок російських обстрілів на Київщині виникли пожежі в Обухівському та Бориспільському районах
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Київській області, передає RegioNews.
Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, споруди, об’єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури.
Від вечора, упродовж ночі та до ранку рятувальники Київщини безперервно працювали на місцях російських ударів. Вони ліквідовували пожежі, допомагали людям та усували наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, раніше в ОВА розповіли, що внаслідок ранкової атаки РФ на Київщині постраждали двоє людей. Пошкоджені цивільні об'єкти, автомобілі та приватний будинок.
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