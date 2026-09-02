Унаслідок ворожої атаки дронів на Київщину постраждали три людини у двох районах

Фото: Київська обласна прокуратура

2 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів в Обухівському та Бучанському районах постраждали троє людей

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

В Обухівському районі близько 15:30 уламки безпілотника влучили у приміщення басейну парково-готельного комплексу.

Постраждали двоє людей. 32-річна жінка отримала перелом тазу та правої ноги, а також проникаюче поранення черевної порожнини. Ще один чоловік дістав травму ноги.

Унаслідок атаки частково зруйноване приміщення басейну, пошкоджені покрівля, сходи та інші конструкції комплексу.

У Бучанському районі, в селі Софіївська Борщагівка, через атаку російських БпЛА виникла пожежа у складському приміщенні. Там одна людина отримала осколкове поранення ноги.

Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється.

На місцях працюють прокурори, слідчі та екстрені служби. Правоохоронці проводять огляд місць подій та фіксують наслідки чергової атаки РФ.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників на Київ 2 вересня постраждали дев’ятеро людей.