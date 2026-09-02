РФ атаковала Харьковщину ракетами, КАБами и дронами: есть пострадавшие
За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В селе Красная Волна Великобурлукской общины ранения получил 72-летний мужчина, в Зеленом Гае этой же общины – 49-летний мужчина. На трассе возле села Черноглазовка Золочевской общины пострадал 59-летний мужчина, а возле села Садовое Близнюковской общины – 47-летний мужчина.
За сутки российские войска применили по области одну ракету, одну управляемую авиабомбу, девять БпЛА типа "Молния", девять FPV-дронов и 113 беспилотников, тип которых устанавливается.
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.
В частности, повреждены частные дома, административные здания, здание культуры, учебное заведение, электросети, автомобили, железнодорожная инфраструктура и хозяйственные постройки.
Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Ранение получил 45-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.