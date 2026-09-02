Фото: ОВА

В ночь на 2 сентября россияне атаковали Полтавскую область

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Враг атаковал один из промышленных объектов в Полтавском районе. На месте работали подразделения ГСЧС.

Кроме того, в Лубенском районе области российский беспилотник упал на открытой местности.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска атаковали Одессу. Количество пострадавших возросло до 8, среди них – один ребенок.