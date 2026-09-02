Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 сентября РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил по стране:

две баллистические ракеты "Искандер-М";

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

174 ударных БпЛА типа Shahed (около половины – реактивные), S8000 "Бандероль", Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основные направления удара – Одесская и Киевская области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 141 цель:

три S8000 "Бандероль";

138 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска атаковали Одессу. Количество пострадавших возросло до 8, среди них – один ребенок.