"Безопасные дни в небе России закончились": Зеленский предупредил авиакомпании об опасности

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал авиакомпании, страховщиков и другие компании, использующие воздушное пространство и ключевые аэропорты России, учитывать рост опасностей из-за дронов

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает RegioNews.

По его словам, российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за масштабного применения беспилотников.

"Безопасные дни в небе России закончились", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не намерена наносить удары по гражданской авиации и не угрожает гражданским самолетам. В то же время, по словам президента, в небе России будет все больше дронов, что необходимо учитывать.

Зеленский призвал дипломатов донести эту информацию в свои столицы, а авиакомпании – учесть риски во время полетов в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

"Небеса, оккупированные дронами, не место для гражданской авиации", – подчеркнул президент.

Как известно, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил Кремлю провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского с целью прекращения войны.

По данным Axios, визит Ретклиффа частично преследовал цель выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

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