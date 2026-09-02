РФ атакувала Вишневе: зруйновано два таунхауси, виникла пожежа

Фото: ДСНС Київщини

У Вишневому Бучанського району Київської області внаслідок атаки російського ударного безпілотника зруйновано конструкції двох таунхаусів, виникла пожежа

Про це повідомила прессслужба ДСНС, передає RegioNews.

На місце події прибули рятувальники. Вони обстежили територію та загасили пожежу.

Окрім того, розібрали завали та обстежили зруйновані конструкції.

За попередніми даними, загиблих немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 28 серпня ворожий удар по складу боєприпасів у селі Мила на Київщині спричинив масштабну детонацію, внаслідок якої загинули 38 людей (із них 34 – мешканці пансіонату для літніх людей), четверо зникли безвісти, 52 отримали поранення, а понад 400 були евакуйовані.

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут натякнув, що оборонне підприємство в Милі належить близькому оточенню президента Володимира Зеленського. Тому, на його думку, відповідальності за розміщення боєприпасів біля цивільних не буде.