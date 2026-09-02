Фото: ОВА

В ночь на 2 сентября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. В результате обстрелов повреждено предприятие, многоквартирный дом и автомобиль. Ранение получил 45-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Павлоградском районе враг нанес удары по Юрьевской громаде – там повреждены несколько автомобилей.

На Криворожье обстрелам подверглась Зеленодольская громада – повреждения получили детский сад и магазин.

Напомним, 1 сентября в Вишневом Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов, возник пожар.