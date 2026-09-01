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У ніч на 1 вересня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Київській області, цілеспрямовано атакувавши житлові будинки та цивільну інфраструктуру

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

У Борисполі внаслідок атаки пошкоджений пʼятиповерховий будинок, на парковці поруч спалахнули автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу, а із пошкодженого будинку евакуювали 48 мешканців.

Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них – дитина. Усім надається необхідна меддопомога.

Крім цього, у Борисполі ворог поцілив по підприємству. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

На місцях подій працюють екстрені та профільні служби.

Інформація щодо наслідків ще уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення.