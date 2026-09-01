На Київщині через атаки РФ пошкоджені п'ятиповерхівка й підприємство: є загиблий, 9 поранених
У ніч на 1 вересня російські війська завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Київській області, цілеспрямовано атакувавши житлові будинки та цивільну інфраструктуру
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
У Борисполі внаслідок атаки пошкоджений пʼятиповерховий будинок, на парковці поруч спалахнули автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу, а із пошкодженого будинку евакуювали 48 мешканців.
Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них – дитина. Усім надається необхідна меддопомога.
Крім цього, у Борисполі ворог поцілив по підприємству. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
На місцях подій працюють екстрені та профільні служби.
Інформація щодо наслідків ще уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення.