Фіктивні меддокументи та дорогі авто: п’ятьох депутатів підозрюють у махінаціях із програмою "Турбота"

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П’ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам повідомили про підозру у шахрайстві з бюджетними коштами, призначеними для допомоги людям у складних життєвих обставинах

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, частину грошей за програмою "Турбота" депутати спрямовували своїм родичам та близьким.

Програма "Турбота" діяла для підтримки, зокрема, сімей людей та дітей з інвалідністю, ветеранів, військовослужбовців, родин загиблих захисників, а також людей, які опинилися у складних життєвих обставинах або постраждали від війни.

Упродовж 2021–2025 років на її реалізацію спрямували близько 384 млн гривень бюджетних коштів.

За матеріалами слідства, окремі депутати використовували програму для особистого збагачення. На своїх родичів вони нібито оформлювали фіктивні медичні документи, після чого зверталися щодо виплати матеріальної допомоги.

При цьому, як встановило слідство, реальної потреби в лікуванні чи соціальній підтримці одержувачі не мали.

Отримані бюджетні кошти витрачали, зокрема, на послуги естетичної медицини, придбання дорогих автомобілів та інші особисті потреби.

В окремих випадках частину отриманої допомоги, за даними правоохоронців, повертали депутатам. Йдеться про перекази десятків тисяч гривень на їхні особисті банківські картки.

Підозри повідомили п’ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам. Залежно від ролі їм інкримінують організацію, виконання та пособництво у шахрайстві, вчиненому у великих та особливо великих розмірах, зокрема організованою групою — за чч. 2, 3, 5 ст. 27, чч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили схему постачання лікарських препаратів бюджетним медичним закладам за завищеними цінами. За даними слідства, державному та місцевим бюджетам завдано понад 80,9 млн грн збитків.