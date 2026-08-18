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18 серпня 2026, 23:35

На Київщині ділки поставляли в РФ матеріали для захисту від дронів

18 серпня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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У Київській області викрили групу компаній. Вони постачали слідчому комітету РФ матеріали для облаштування антидронового захисту

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Йдеться про мережу з 38 українських підприємств. Вони займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції. Як з'ясували правоохоронці, власниками бізнесу є український бізнесмен та його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до країни-агресора.

Молодший бізнесмен також має контроль над двома компаніями в Бєлгороді та Реутові. Під його керівництвом компанії виробляють металеві конструкції. Зокрема, йдеться про поставки антидронових сіток для потреб слідчого комітету РФ.

Бізнесмена затримали. Його син все ще переховується в РФ.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Крім того, на всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника у Миколаєві. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.

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