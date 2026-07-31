На Київщині пенсіонер загинув у вогні
Трагедія сталась у Бучанському районі. Там сталась пожежа в екостистемі
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Бучанському районі внаслідок пожежі загинув 61-річний чоловік. Також у Фастівському районі через загоряння трави отримала опіки 70-річна жінка.
Рятувальники зазначили, що за минулу добу в екосистемах України виникла 171 пожежа на площі понад 110 га. З початку року - майже 18,3 тис. на загальній площі понад 10,2 тис. га.
"Не ризикуйте власним життям і не створюйте небезпеку для інших. Якщо стали свідком пожежі — негайно телефонуйте за номером 101", - кажуть в ДСНС.
Нагадаємо, у травні на Закарпатті на горі Красія горів гірськолижний курорт. Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м.
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