На Київщині пенсіонер загинув у вогні

Фото: ДСНС

Трагедія сталась у Бучанському районі. Там сталась пожежа в екостистемі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Бучанському районі внаслідок пожежі загинув 61-річний чоловік. Також у Фастівському районі через загоряння трави отримала опіки 70-річна жінка.

Рятувальники зазначили, що за минулу добу в екосистемах України виникла 171 пожежа на площі понад 110 га. З початку року - майже 18,3 тис. на загальній площі понад 10,2 тис. га.

"Не ризикуйте власним життям і не створюйте небезпеку для інших. Якщо стали свідком пожежі — негайно телефонуйте за номером 101", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті на горі Красія горів гірськолижний курорт. Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м.