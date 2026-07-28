Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла в електромотоцикл

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на одній з вулиць села Горениці. На жаль, один із водіїв загинув

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 49-річний водій вантажівки Volvo виїхав на перехрестя, коли світлофор показував червоний сигнал. Там він зіткнувся з електромотоциклом Matrix Corso 1200. Внаслідок ДТП 22-річний водій двоколісного загинув на місці від отриманих травм.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру водію вантажівки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Слідство триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.