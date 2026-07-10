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10 липня 2026, 07:46

У Вишневому триває ліквідація наслідків атаки: працюють понад 300 рятувальників

10 липня 2026, 07:46
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Фото: ДСНС Київщини
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У Вишневому на Київщині досі тривають аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після ворожої атаки

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Київській області, передає RegioNews.

На місці події безперервно працюють понад 300 рятувальників і 106 одиниць техніки. Фахівці обстежують території, виконують необхідні роботи та допомагають місцевим мешканцям.

До штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації продовжують надходити звернення від громадян. Рятувальники опрацьовують кожен випадок, щоб забезпечити людям необхідну допомогу та безпеку.

Разом із вогнеборцями працюють психологи ДСНС. Вони підтримують постраждалих, допомагають мешканцям пошкоджених будинків, доставляють воду та їжу тим, хто залишився без необхідних речей.

Відео ліквідації наслідків атаки – за посиланням.

Нагадаємо, 6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після удару РФ у місті виникла велика пожежа на території складських приміщень, згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях.

За оновленими даними, внаслідок обстрілу у місті загинуло 9 людей, а також повідомлялося, що ще майже три десятки постраждали.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому знаходився склад боєприпасів. За його словами, через цю ситуацію в "Укроборонпромі" будуть кадрові рішення.

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