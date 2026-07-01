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01 июля 2026, 12:20

Смертельное ДТП во Львовской области: водитель выпал из салона, когда легковушка перевернулась в кювет

01 июля 2026, 12:20
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Фото: полиция
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ДТП произошло 30 июня около 16:10 в одном из сел Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Opel Zafira не справился с управлением автомобилем, в результате чего легковушка съехала с дороги в кювет, где перевернулась – во время этого мужчина выпал из салона.

От полученных травм 48-летний житель района скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 21-летнему водителю BMW, устроившему масштабную аварию в Подольском районе Киева, сообщили о подозрении. У парня нет водительского удостоверения, давать какие-либо показания он отказался. В результате ДТП погибла 51-летняя водитель одного из авто, пострадала пассажирка BMW.

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