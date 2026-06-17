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17 червня 2026, 07:39

Зіткнення двох легковиків на Київщині: травмувалися троє дітей

17 червня 2026, 07:39
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Фото: поліція
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ДТП сталася 16 червня близько 18:00 у місті Ірпінь Бучанського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетській, не впорався з керуванням. Внаслідок цього автівка вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з авто Kia.

Внаслідок ДТП травми отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в салоні Mitsubishi. Усіх постраждалих госпіталізували.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 15 червня на Миколаївщині зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм на місці загинув водій одного з авто, ще три людини постраждали. Поліція шукає свідків аварії.

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