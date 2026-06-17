Фото: поліція

ДТП сталася 16 червня близько 18:00 у місті Ірпінь Бучанського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетській, не впорався з керуванням. Внаслідок цього автівка вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулася з авто Kia.

Внаслідок ДТП травми отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в салоні Mitsubishi. Усіх постраждалих госпіталізували.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 15 червня на Миколаївщині зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм на місці загинув водій одного з авто, ще три людини постраждали. Поліція шукає свідків аварії.