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15 червня 2026, 07:39

Ракети та дрони атакували п'ять районів Київської області: є руйнування та постраждалі

15 червня 2026, 07:39
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Фото: поліція
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Вночі 15 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київську область, випустивши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у п’яти районах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника та пресслужбу поліції.

На Бориспільщині через атаку пошкоджений приватний будинок. Там постраждала родина – чоловік, жінка та 15-річний хлопець. У чоловіка діагностували різані рани стопи, у жінки – струс головного мозку, а в підлітка – гостру реакцію на стрес. 50-річного чоловіка госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Наслідки ворожих ударів у інших районах області:

  • Броварський район: пошкоджений багатоповерховий будинок, три легковики та склади підприємства.
  • Бучанський район: пошкоджень зазнало поштове відділення – загорілися складські приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу.
  • Фастівський район: уламками вщент знищений приватний будинок та одна автівка, виникла пожежа.
  • Вишгородський район: зафіксовано пошкодження на території приватного домоволодіння.

На місцях подій працюють усі оперативні служби. Наразі триває фіксація наслідків чергового обстрілу та ліквідація пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

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