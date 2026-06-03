Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование в отношении женщины, которая с особой жестокостью убила свою бабушку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обвинительный акт направлен в суд. Правоохранители инкриминируют 34-летней женщине умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Злоумышленнице грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 27 января этого года в селе Комаровка Нежинского района. Фигурантка вместе со своим сожителем употребляли алкоголь. Бабушка, также проживавшая в этом доме, сделала им замечания. В ответ на это женщина облила 77-летнюю бабушку бензином и подожгла. От полученных ожогов потерпевшая скончалась.