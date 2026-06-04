Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Київщині: виникла пожежа, є постраждалий
В ніч на 4 червня російські війська атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника та ДСНС.
Внаслідок влучання на підприємстві спалахнула пожежа. Її ліквідація триває.
Через ворожу атаку постраждав працівник підприємства – водій бензовозу. Чоловіка госпіталізували до лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба.
На місці задіяні всі оперативні служби. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, у ніч на 4 червня на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. В обласному центрі лунали вибухи.
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