На Київщині покарали батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави
Ювенальні поліцейські притягнули до адмінвідповідальності батьків двох неповнолітніх дівчат. Підлітки вмикали пісню російського виконавця та влаштували танці на меморіальному комплексі в Обухові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Правоохоронці провели перевірку та встановили учасниць інциденту. Ними виявилися дві дівчинки – 13-річна жителька Обухова та 14-річна мешканка Білоцерківського району.
На батьків дівчат поліцейські склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). Крім того, поліцейські провели з підлітками профілактичну бесіду.
Усі зібрані матеріали направили до суду для прийняття рішення.
Нагадаємо, подія сталася 23 травня в місті Обухів. Під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили відеозапис, на якому дівчата танцюють під російський трек на території Алеї Слави.