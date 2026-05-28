28 травня 2026, 12:28

На Київщині покарали батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави

28 травня 2026, 12:28
Фото: поліція
Ювенальні поліцейські притягнули до адмінвідповідальності батьків двох неповнолітніх дівчат. Підлітки вмикали пісню російського виконавця та влаштували танці на меморіальному комплексі в Обухові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці провели перевірку та встановили учасниць інциденту. Ними виявилися дві дівчинки – 13-річна жителька Обухова та 14-річна мешканка Білоцерківського району.

На батьків дівчат поліцейські склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). Крім того, поліцейські провели з підлітками профілактичну бесіду.

Усі зібрані матеріали направили до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, подія сталася 23 травня в місті Обухів. Під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили відеозапис, на якому дівчата танцюють під російський трек на території Алеї Слави.

