07 травня 2026, 11:39

Звірства у Бучі: до суду скерували справу російського командира

Буча під час російської окупації 2022 року. Фото: ФБ Сторінка Зеленського
Правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового, якого підозрюють у воєнних злочинах під час окупації Буча

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Йдеться про лейтенанта Юрія Кіма – командира взводу 234-го гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС РФ.

За даними слідства, у березні 2022 року він та підлеглі йому військовослужбовці причетні щонайменше до 20 злочинів проти цивільного населення та 17 убивств мирних жителів.

Слідчі встановили, що російські військові проводили так звані "фільтрації" населення, затримували та допитували цивільних, катували людей, імітували страти та вчиняли розстріли. За версією слідства, Юрій Кім координував дії підлеглих, віддавав накази та контролював їх виконання.

Також правоохоронці заявляють, що після відступу російські військові намагалися приховати сліди злочинів – тіла вбитих цивільних вивозили та спалювали.

У межах розслідування проведено десятки слідчих експериментів, допитано сотні свідків та зібрано масштабну доказову базу.

Правоохоронці наголошують, що розслідування воєнних злочинів у Бучі тривають. Наразі вже встановлено 59 російських військових, причетних до злочинів під час окупації міста.

Нагадаємо, суд визнав винними чотирьох громадян РФ, які працювали у незаконно створеному "МВС РФ" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Їх заочно засудили до 12 років позбавлення волі за депортацію двох жінок.

Київська область Буча окупанти окупація російська армія цивільні знущання
