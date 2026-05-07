На Прикарпатье спасатели вытащили лошадь из колодца
Происшествие случилось утром 6 мая на территории частного хозяйства в поселке Делятин Надворнянского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Лошадь упала в колодец. Владельцы пытались самостоятельно вытащить животное, однако им это не удалось, поэтому вызвали спасателей.
Чрезвычайники, прибывшие на вызов, с помощью специального оборудования осторожно подняли лошадь на поверхность и передали хозяевам.
Напомним, 2 мая в Ровенской области спасли мужчину, который упал в карьер глубиной 15 метров. Его госпитализировали.
