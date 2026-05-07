Дроновая атака на Харьков: повреждены дома, есть пострадавшие
В четверг, 7 мая, около 10:30 российские войска атаковали беспилотником Новобаварский район Харькова. На месте попадания возник пожар
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Повреждены около 10 частных домов, торговый павильон и автомобиль? который полностью сгорел.
Пока известно о двух пострадавших.
На месте работают соответствующие службы, последствия еще не устанавливаются.
Напомним, количество жертв ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефи на Харьковщине 4 мая, возросло до восьми. В больнице скончался раненый мужчина.
