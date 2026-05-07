В четверг, 7 мая, около 10:30 российские войска атаковали беспилотником Новобаварский район Харькова. На месте попадания возник пожар

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Повреждены около 10 частных домов, торговый павильон и автомобиль? который полностью сгорел.

Пока известно о двух пострадавших.

На месте работают соответствующие службы, последствия еще не устанавливаются.

Напомним, количество жертв ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефи на Харьковщине 4 мая, возросло до восьми. В больнице скончался раненый мужчина.