07 мая 2026, 10:57

В Украине на водоемах погибли 135 человек: статистика ГСЧС

Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины
С начала года в Украине на водоемах погибли 135 человек, в том числе 10 детей. Еще 74 человека удалось спасти, в том числе 23 ребенка

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По словам директора Департамента гражданской защиты Виктора Витовецкого, количество погибших на воде в этом году уменьшилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время ситуация остается тревожной, ведь большинство трагедий происходят из-за нарушений правил безопасности.

В ГСЧС призывают органы местного самоуправления упорядочивать места массового отдыха у воды и подчеркивают необходимость соблюдения базовых правил безопасности.

В частности, спасатели советуют:

  • купаться только в разрешенных местах,
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,
  • не оставлять детей без присмотра,
  • объективно оценивать свои силы перед плаванием.

Напомним, в Одесской области во время купания в затопленном карьере утонул 15-летний парень. Трагедия произошла 6 мая в городе Березовка. Известно, что семья погибшего характеризуется положительно и раньше не попадала в поле зрения полиции.

