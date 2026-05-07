Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и прессслужбу полиции.

Двое одноклассников после уроков пошли купаться к бывшему карьеру, который наполнился паводковыми водами. Подростки находились на разных берегах и 15-летний мальчик решил переплыть водоем к товарищу, однако во время заплыва пропал под водой.

Другой 14-летний парень сразу вызвал правоохранителей. На место прибыли полицейские и ГСЧС. Во время обследования дна водолазы обнаружили тело подростка и подняли его на берег.

Известно, что семья погибшего характеризуется положительно и раньше не попадала в поле зрения полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай". Тело парня направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Полиция призывает родителей следить за детьми и напоминать им, что купаться можно только в специально отведенных местах и под наблюдением взрослых.

Напомним, 5 апреля в Ровенской области двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Через 10 дней обнаружили тело второго мальчика.