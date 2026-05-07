Полиция установила детали ночного ДТП на улице Русской в Тернополе, в которой погиб человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснили следователи, 19-летний житель Тернополя за рулем BMW не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он врезался в Renault Megane.

От полученных травм 54-летний водитель Renault погиб на месте. Также пострадал 19-летний пассажир BMW – его с переломами и другими травмами госпитализировали.

Правоохранители задержали водителя BMW. У него взяли образцы крови для проверки состояния опьянения.

Решается вопрос об объявлении парню подозрения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Следственные действия продолжаются.

Напомним, ДТП произошло возле дамбы Тернопольского пруда 6 мая около 22:00.