10:29  07 мая
В Одесской области во время купания в затопленном карьере утонул 15-летний парень
09:08  07 мая
В Днепре взорвался припаркованный автомобиль: есть пострадавшие
07:48  07 мая
Смертельное ДТП на дамбе в Тернополе: один человек погиб, другой – в больнице
UA | RU
UA | RU
07 мая 2026, 12:10

Обыски в Киевском университете культуры и искусств: студентов не пускают в здание

07 мая 2026, 12:10
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 7 мая, в Киевском национальном университете культуры и искусств проходят обыски

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, студентов временно не пускают в здание учебного заведения.

На месте работают правоохранители и представители спецслужб.

Пока официальной информации о причинах следственных действий нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили возможную схему растраты государственных средств в Киевском университете культуры. Речь идет о финансировании бюджетной программы "Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики". За 2022-2023 годы университет получил около 760 млн грн.

В правоохранительных органах не уточняют, к какому именно заведению относится дело: Киевского национального университета культуры и искусств ( КНУКиМ ) или Киевского университета культуры (КУК).

По данным СМИ, среди подозреваемых Михаил Поплавский. Он возглавлял КНУКиМ с 1995 по 2014 год.

КНУКиМ и КУК – в чем разница

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ) – это государственное учреждение высшего образования, имеющее статус национального. Он финансируется из государственного бюджета и принимает участие в соответствующих бюджетных программах, в частности, по подготовке кадров.

Киевский университет культуры (КУК) – это частное учебное заведение, которое не имеет права на государственное финансирование по таким программам.

Как пишет Суспильне, несмотря на это, оба университета связаны между собой: их основал и долгое время возглавлял Михаил Поплавский. Из-за схожих названий, общей истории и публичного позиционирования их часто путают как абитуриенты, так и медиа, однако юридически и финансово это совершенно разные структуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыск Киев университет правоохранительные органы Михаил Поплавский КУК КНУКиМ
В Киеве студенты колледжа организовали наркобизнес
06 мая 2026, 16:10
В Киеве возле ботсада Гришка пьяный водитель на Maserati влетел в припаркованное авто
06 мая 2026, 11:59
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
05 мая 2026, 18:55
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Работал на российские спецслужбы: в Харькове задержали поджигателя автомобилей ВСУ
07 мая 2026, 11:58
Зверства в Буче: в суд направили дело российского командира
07 мая 2026, 11:39
В Тернополе задержали 19-летнего водителя BMW из-за смертельного ДТП на дамбе
07 мая 2026, 11:38
На Прикарпатье спасатели вытащили лошадь из колодца
07 мая 2026, 11:18
На Днепропетровщине военный избил сослуживца перед строем и сбежал: его задержали
07 мая 2026, 11:06
В Украине на водоемах погибли 135 человек: статистика ГСЧС
07 мая 2026, 10:57
Дроновая атака на Харьков: повреждены дома, есть пострадавшие
07 мая 2026, 10:54
Из-за российских атак в Украине новые отключения электроэнергии в пяти областях
07 мая 2026, 10:42
В Одесской области во время купания в затопленном карьере утонул 15-летний парень
07 мая 2026, 10:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »