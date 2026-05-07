Обыски в Киевском университете культуры и искусств: студентов не пускают в здание

В четверг, 7 мая, в Киевском национальном университете культуры и искусств проходят обыски

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, студентов временно не пускают в здание учебного заведения.

На месте работают правоохранители и представители спецслужб.

Пока официальной информации о причинах следственных действий нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили возможную схему растраты государственных средств в Киевском университете культуры. Речь идет о финансировании бюджетной программы "Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики". За 2022-2023 годы университет получил около 760 млн грн.

В правоохранительных органах не уточняют, к какому именно заведению относится дело: Киевского национального университета культуры и искусств ( КНУКиМ ) или Киевского университета культуры (КУК).

По данным СМИ, среди подозреваемых Михаил Поплавский. Он возглавлял КНУКиМ с 1995 по 2014 год.

КНУКиМ и КУК – в чем разница

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ) – это государственное учреждение высшего образования, имеющее статус национального. Он финансируется из государственного бюджета и принимает участие в соответствующих бюджетных программах, в частности, по подготовке кадров.

Киевский университет культуры (КУК) – это частное учебное заведение, которое не имеет права на государственное финансирование по таким программам.

Как пишет Суспильне, несмотря на это, оба университета связаны между собой: их основал и долгое время возглавлял Михаил Поплавский. Из-за схожих названий, общей истории и публичного позиционирования их часто путают как абитуриенты, так и медиа, однако юридически и финансово это совершенно разные структуры.