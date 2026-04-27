11:57  28 апреля
В центре Полтавы подростки нападают на прохожих и детей
08:30  28 апреля
В Киевской области пропала 17-летняя девушка
08:20  28 апреля
В Николаеве с крыши разрушенного здания ОВА спрыгнул парень
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2026, 22:59

Непогода в Киевской области: 15 тысяч потребителей остались без света

Читайте також українською мовою
Фото: ДТЭК Киевские региональные сети
Читайте також
українською мовою

 В результате непогоды 27 апреля в Киевской области обесточены 30 линий электропередачи, без света остаются 15 тысяч потребителей

Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные сети, передает RegioNews .

"Энергетики продолжают работы по ликвидации последствий стихии, прошедшей по Киевщине. Из-за усиления ветра ситуация сложная – непогода вызывает новые аварии и дополнительные обесточения. Фиксируем многочисленные падения деревьев на линии электропередачи", - говорят в ДТЭК.

По области обесточены 30 линий 10 кВ. Без электроснабжения остаются более 15 тысяч клиентов.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии и вернуть электроснабжение в каждый дом", - добавляют в компании.

Однако, отметили в ДТЭК, сильный ветер постоянно придает новые повреждения, что усложняет и удлиняет работы.

Напомним, что в Киеве непогода вызвала повреждение городской инфраструктуры . 27 апреля на улице Якова Степного в Голосеевском районе столицы сильный ветер снес дорожный знак.

Киевская область непогода отключения света ветер
28 апреля 2026
Все видео »
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »