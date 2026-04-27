UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 22:59

Негода на Київщині: 15 тисяч споживачів залишилися без світла

Читайте также на русском языке
Фото: ДТЕК Київські регіональні мережі
Читайте также
на русском языке

 Внаслідок негоди 27 квітня у Київській області знеструмлені 30 ліній електропередачі, без світла залишаються 15 тисяч споживачів

Про це повідомили ДТЕК Київські регіональні мережі, передає RegioNews.

"Енергетики продовжують роботи з ліквідації наслідків стихії, що пройшла Київщиною. Через посилення вітру ситуація складна – негода спричиняє нові аварії та додаткові знеструмлення. Фіксуємо численні падіння дерев на лінії електропередачі", - кажуть в ДТЕК.

По області знеструмлені 30 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишаються понад 15 тисяч клієнтів.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії і повернути електропостачання в кожну оселю”, - додають у компанії.

Однак, зазначили в ДТЕК, сильний вітер постійно додає нових пошкоджень, що ускладнює і подовжує роботи.

Нагадаємо, що у Києві негода спричинила пошкодження міської інфраструктури. 27 квітня на вулиці Якова Степового, що у Голосіївському районі столиці, сильний вітер зніс дорожній знак.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область негода відключення світла вітер
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »