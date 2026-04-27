В Киеве буря снесла дорожный знак (ФОТО)
В Киеве непогода привела к повреждению городской инфраструктуры. 27 апреля на улице Якова Степового в Голосеевском районе столицы сильный ветер снес дорожный знак
Об этом сообщает RegioNews .
В городе сохраняется ветреная погода, объявлен желтый уровень опасности.
По данным КО "Киевзеленстрой", по состоянию на 18:00 в столице продолжается ликвидация последствий урагана.
В городе зафиксированы сотни повреждений. В частности, повалено или повреждено 373 дерева, а коммунальные службы уже ликвидировали 270 случаев последствий непогоды. К работам привлекли 31 единицу техники и 124 работника.
Жителей призывают осторожничать. В частности, не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередач и крупных деревьев, а также не оставлять рядом с ними автомобили.
Напомним, что в Запорожье 27 апреля из-за непогоды повреждения получила кровля областной филармонии.