В Киеве непогода привела к повреждению городской инфраструктуры. 27 апреля на улице Якова Степового в Голосеевском районе столицы сильный ветер снес дорожный знак

Об этом сообщает RegioNews .

В городе сохраняется ветреная погода, объявлен желтый уровень опасности.

По данным КО "Киевзеленстрой", по состоянию на 18:00 в столице продолжается ликвидация последствий урагана.

В городе зафиксированы сотни повреждений. В частности, повалено или повреждено 373 дерева, а коммунальные службы уже ликвидировали 270 случаев последствий непогоды. К работам привлекли 31 единицу техники и 124 работника.

Жителей призывают осторожничать. В частности, не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередач и крупных деревьев, а также не оставлять рядом с ними автомобили.

Напомним, что в Запорожье 27 апреля из-за непогоды повреждения получила кровля областной филармонии.