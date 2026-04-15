Загрязнение земли почти на 30 миллионов: на Днепропетровщине будут судить чиновника

Правоохранители выяснили, что более 18 тысяч квадратных метров земли в Каменском районе Днепропетровской области стали непригодными. Это произошло после выброса загрязненных вод с предприятия, добывающего стратегические полезные ископаемые

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году директор одного из подразделений госпредприятия не обеспечил должного надзора за производственными процессами. В результате загрязненные воды вышли за пределы производства и попали на близлежащие земельные участки.

Лабораторные исследования зафиксировали превышение опасных веществ. В частности, речь идет об аммонии, хлоридах, сульфатах и многом другом. Речь идет не о загрязнении, а о полной деградации почвы. То есть земля теперь потеряла плодородие, и быстрое восстановление невозможно.

По выводам экспертизы, сумма ущерба более 28 миллионов гривен.

"Экологические прокуроры Жовтоводской окружной прокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица. Ему инкриминируют загрязнение земель и служебную халатность, повлекшие тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Кроме этого, в суде идет рассмотрение дела по обвинению главного инженера этого же подразделения по этому факту", - сообщили в прокуратуре.

