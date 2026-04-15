11:34  15 апреля
Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги
10:18  15 апреля
Усик и Верховен провели битву взглядов перед поединком в Египте
08:49  15 апреля
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 14:15

Загрязнение земли почти на 30 миллионов: на Днепропетровщине будут судить чиновника

Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители выяснили, что более 18 тысяч квадратных метров земли в Каменском районе Днепропетровской области стали непригодными. Это произошло после выброса загрязненных вод с предприятия, добывающего стратегические полезные ископаемые

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году директор одного из подразделений госпредприятия не обеспечил должного надзора за производственными процессами. В результате загрязненные воды вышли за пределы производства и попали на близлежащие земельные участки.

Лабораторные исследования зафиксировали превышение опасных веществ. В частности, речь идет об аммонии, хлоридах, сульфатах и многом другом. Речь идет не о загрязнении, а о полной деградации почвы. То есть земля теперь потеряла плодородие, и быстрое восстановление невозможно.

По выводам экспертизы, сумма ущерба более 28 миллионов гривен.

"Экологические прокуроры Жовтоводской окружной прокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица. Ему инкриминируют загрязнение земель и служебную халатность, повлекшие тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Кроме этого, в суде идет рассмотрение дела по обвинению главного инженера этого же подразделения по этому факту", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, во Львове объявили подозрение мужчине, который незаконно присвоил квартиру. Он подделал официальный документ и, использовав фиктивный договор дарения. После смерти владелицы жилье должно было перейти в собственность городского совета.

земельные вопросы прокуратура Днепропетровская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Благотворительность под давлением недоверия: почему скандалы вредят больше, чем кажется
15 апреля 2026, 14:20
Помощники депутатов организовали "бизнес" на уклонистах: ДБР разоблачило схему
15 апреля 2026, 13:45
Фиктивные работники и бронь от мобилизации: в Днепре подозревают депутата райсовета
15 апреля 2026, 13:35
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
15 апреля 2026, 13:22
На Харьковщине мужчина полтора года прятал теще тещи, которую он жестоко убил
15 апреля 2026, 13:10
Дело "Мидас": ВАКС оставил экс-министра энергетики Галущенко под стражей
15 апреля 2026, 12:43
Гранаты и сотни патронов: в Полтаве суд вынес приговор фермеру-ветерану
15 апреля 2026, 12:33
Во Львовской области скутерист въехал в мусорный бак: мужчина погиб на месте
15 апреля 2026, 12:25
В Краматорске задержали завуча школы: корректировала обстрелы и шпионила для ФСБ
15 апреля 2026, 12:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »