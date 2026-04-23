23 квітня 2026, 16:51

Справу про незаконне використання земель Чорнобильської зони передали до суду

23 квітня 2026, 16:51
Фото: Офіс Генерального прокурора
Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо незаконного використання земель Чорнобильської зони для отримання прибутку

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній селищний голова, разом із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств, фактично відкрив доступ бізнесу до 1,9 тис. га у зоні безумовного відселення, де будь-яка господарська діяльність заборонена.

Щоб обійти закон, укладали фіктивні попередні договори оренди - у результаті поля засівали, збирали врожай і реалізовували його на ринку.

Лише за один рік державі завдано понад 4,9 млн грн збитків.

Крім того, директор одного з товариств організував групу за участі керівників інших підприємств і депутата селищної ради.

На самовільно зайнятих ділянках вони виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, який вивезли за межі зони відселення та продали.

"Дії службових осіб і керівників підприємств кваліфіковано за статтями КК України щодо самовільного зайняття земель, зловживання службовим становищем, порушення режиму радіаційної безпеки, заволодіння майном і легалізації незаконних доходів”, - повідомили у прокуратурі.

Також прокурори заявили позов про стягнення 6,6 млн грн доходу, отриманого від незаконного використання радіоактивно забруднених земель.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці з'ясували, що понад 18 тисяч квадратних метрів землі у Кам’янському районі на Дніпропетровщині стали непридатними. Це сталось після викиду забруднених вод із підприємства, що видобуває стратегічні корисні копалини.

Чорнобиль зона прокуратура корупційна схема
