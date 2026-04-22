В Киевской области грузовик сбил насмерть мужчину на кресле колесном
ДТП произошло 21 апреля около часу ночи вблизи села Подгорцы Обуховского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Установлено, что 48-летний водитель грузовика DAF наехал на мужчину, который двигался по дороге на кресле колесном. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 20 апреля на Львовщине грузовик столкнулся с Toyota. В результате удара пассажир легковушки погиб на месте, водителя авто госпитализировали.
21 апреля 2026
