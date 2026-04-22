Фото: Офис Генерального прокурора

Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета VIII созыва

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Депутата обвиняют во внесении недостоверных данных в декларацию и легализацию незаконных доходов (ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

По результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной НАПК, установили, что депутат умышленно не задекларировал значительную часть имущества и финансовых обязательств.

В частности, не указан дом в Ужгороде площадью около 360 кв. м, недвижимость в Киеве, более 315 тыс. долларов США наличными, более 1,3 млн грн на счетах, около 800 тыс. грн долгов и часть доходов.

По версии следствия, наличные средства он передал третьему лицу под видом ссуды, пытаясь предоставить им легальное происхождение. Общая сумма незадекларированных активов составляет 13,8 млн. грн., еще 11,5 млн. грн. – легализованные средства.

Депутат избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога 11,5 млн грн, которая внесена.

Также арестованы его имущество и активы жены: две квартиры в исторической части Ужгорода, пять земельных участков, корпоративные права, элитные автомобили и коллекция из 9 картин. Общая стоимость арестованного – около 69,4 млн. грн.

