22 апреля 2026, 16:10

Скрыл 13,8 млн грн: депутата Ужгородского горсовета будут судить за махинации с активами

Фото: Офис Генерального прокурора
Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета VIII созыва

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Депутата обвиняют во внесении недостоверных данных в декларацию и легализацию незаконных доходов (ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

По результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной НАПК, установили, что депутат умышленно не задекларировал значительную часть имущества и финансовых обязательств.

В частности, не указан дом в Ужгороде площадью около 360 кв. м, недвижимость в Киеве, более 315 тыс. долларов США наличными, более 1,3 млн грн на счетах, около 800 тыс. грн долгов и часть доходов.

По версии следствия, наличные средства он передал третьему лицу под видом ссуды, пытаясь предоставить им легальное происхождение. Общая сумма незадекларированных активов составляет 13,8 млн. грн., еще 11,5 млн. грн. – легализованные средства.

Депутат избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога 11,5 млн грн, которая внесена.

Также арестованы его имущество и активы жены: две квартиры в исторической части Ужгорода, пять земельных участков, корпоративные права, элитные автомобили и коллекция из 9 картин. Общая стоимость арестованного – около 69,4 млн. грн.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили депутата на взятке в 30 тысяч долларов . Фигурант – "слуга народа" Роман Бондарчук.

НАПК Ужгород коррупция депутат
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Смертельное столкновение автомобилей в Харькове: полиция ищет свидетелей
22 апреля 2026, 16:58
В Киеве будут судить 22-летнего мужчину за изнасилование 11-летней девочки
22 апреля 2026, 16:54
Переправляли мужчин в Румынию через горы: на Прикарпатье будут судить двух дельцов
22 апреля 2026, 16:37
Военный из Днепропетровщины оказался агентом РФ
22 апреля 2026, 16:30
На Закарпатье во время ночного пожара погибли супруги
22 апреля 2026, 16:23
В Киевской области грузовик сбил насмерть мужчину на кресле колесном
22 апреля 2026, 15:57
В Виннице полиция расследует избиение 13-летней школьницы одноклассниками
22 апреля 2026, 15:43
В Киеве будут судить врача из-за смерти пациентки от инфаркта
22 апреля 2026, 15:39
На Киевщине в поле обнаружили и уничтожили боевую часть беспилотника
22 апреля 2026, 15:09
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
