На Київщині вантажівка збила на смерть чоловіка на кріслі колісному
ДТП сталася 21 квітня близько першої ночі поблизу села Підгірці Обухівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Встановлено, що 48-річний водій вантажівки DAF наїхав на чоловіка, який рухався дорогою на кріслі колісному. Від отриманих травм 55-річний чоловік помер на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 20 квітня на Львівщині вантажівка зіткнулася з Toyota. Внаслідок удару пасажир легковика загинув на місці, водійку авто госпіталізували.
21 квітня 2026
