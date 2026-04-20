Под Киевом разоблачили агента ФСБ: собирал данные о ТЭЦ и позициях ВСУ

СБУ разоблачила и задержала под Киевом еще одного агента российской ФСБ, который помогал готовить новую серию ракетно-дроновых атак по столичному региону

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, основными целями для разведки были теплоэлектроцентрали и пункты базирования сил обороны. Фигурант обходил периметры ТЭЦ в Киеве и области, фиксируя их техническое состояние после предварительных обстрелов. Собранные данные он передавал российским спецслужбам.

Чтобы не привлекать внимание, агент снимал энергообъекты на камеру смартфона, притворяясь телефонным разговором. Кроме того, он объезжал местность в поисках позиций украинских военных, в частности, подразделений СБУ.

Как установили правоохранители, за выполнение заданий мужчина получал деньги от куратора из РФ через специально созданный криптогаманец. Связь с российской стороной поддерживала через анонимный чат в мессенджере под видом общения с якобы предлагавшей работу "рекрутеркой".

По оперативным данным, российские войска планировали совершить повторные комбинированные атаки по Киевщине с применением дронов, ракет и баллистического вооружения.

Злоумышленник был задержан "на горячем" во время проведения доразведки вблизи потенциальной цели. У него изъяли смартфон с поличным сотрудничества с ФСБ.

Фигурантом оказался житель Обуховского района, которого, по данным следствия, завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Краматорске Донецкой области информатор российских спецслужб. Ею оказалась заместитель директора одной из местных школ, корректировавшая ракетно-дроновые атаки врага по городу.

Читайте также: Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины