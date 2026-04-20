20 квітня 2026, 11:55

Під Києвом викрили агента ФСБ: збирав дані про ТЕЦ і позиції ЗСУ

Фото: СБУ
СБУ викрила та затримала під Києвом ще одного агента російської ФСБ, який допомагав готувати нову серію ракетно-дронових атак по столичному регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, основними цілями для розвідки були теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони. Фігурант обходив периметри ТЕЦ у Києві та області, фіксуючи їхній технічний стан після попередніх обстрілів. Зібрані дані він передавав російським спецслужбам.

Щоб не привертати увагу, агент знімав енергооб'єкти на камеру смартфона, вдаючи телефонну розмову. Крім того, він об'їжджав місцевість у пошуках позицій українських військових, зокрема підрозділів СБУ.

Як встановили правоохоронці, за виконання завдань чоловік отримував гроші від куратора з РФ через спеціально створений криптогаманець. Зв'язок із російською стороною підтримував через анонімний чат у месенджері під виглядом спілкування з "рекрутеркою", яка нібито пропонувала роботу.

За оперативними даними, російські війська планували здійснити повторні комбіновані атаки по Київщині із застосуванням дронів, ракет і балістичного озброєння.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу потенційної цілі. У нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Фігурантом виявився мешканець Обухівського району, якого, за даними слідства, завербували через Telegram-канал із пошуку "легких заробітків".

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Краматорську Донецької області інформаторку російських спецслужб. Нею виявилася заступниця директора однієї з місцевих шкіл, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога по місту.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

