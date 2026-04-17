В Киевской области "заработали" миллионы на памятниках для погибших военных

Фото: прокуратура

В Киевской области сообщили о подозрении представителю общества, уполномоченному лицу по публичным закупкам, а также бывшей заместительнице Ирпенского городского головы. Оказалось, что речь идет о растрате средств, выделенных на памятники героям.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, должностные лица Ирпенского городского совета в сговоре с представителями частного общества организовали закупку с заранее определенным победителем. Единственным участником тендера и победителем стало ООО, поставившее для мемориала 75 надгробных памятников.

Следствие установило, что эти изделия поставили из Китая около 12 тысяч гривен за единицу. Однако местный бюджет уплатил по 80 тысяч гривен каждый. В результате за поставки памятников уплатили почти 6 миллионов гривен, из которых более 2,8 миллиона гривен являются переплатой.

