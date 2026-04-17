В Укрэнерго предупредили, что будет со светом 18 апреля
Российские оккупанты регулярно атакуют энергетическую систему Украины. Поэтому нередко энергетики вынуждены вводить определенные ограничения
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В субботу, 18 апреля, в Украине не прогнозируют отключения света. При этом энергетики призывают ограничить использование мощных приборов в вечернее время (с 18:00 до 22:00).
Следует отметить, что иногда ситуация может изменяться в течение суток. Поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго.
Напомним, ранее Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.
17 апреля 2026
