Львовский областной ТЦК получил нового руководителя

Виталий Мищанин назначен исполняющим обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП. Ранее он возглавлял ТЦК в Винницкой и Житомирской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

В оперативном командовании "Запад" сообщили, что Мищанин Виталий Васильевич откомандирован во Львовский областной ТЦК и СП для выполнения обязанностей начальника.

До этого полковник занимал аналогичную должность в Винницком объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Также он руководил районным ТЦК и СП Житомирской области.

Напомним, в начале апреля во Львове был зарезан работник ТЦК. Смертельное ранение военнослужащему нанес инспектор таможни.