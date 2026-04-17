Львовский областной ТЦК получил нового руководителя
Виталий Мищанин назначен исполняющим обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП. Ранее он возглавлял ТЦК в Винницкой и Житомирской областях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.
В оперативном командовании "Запад" сообщили, что Мищанин Виталий Васильевич откомандирован во Львовский областной ТЦК и СП для выполнения обязанностей начальника.
До этого полковник занимал аналогичную должность в Винницком объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Также он руководил районным ТЦК и СП Житомирской области.
Напомним, в начале апреля во Львове был зарезан работник ТЦК. Смертельное ранение военнослужащему нанес инспектор таможни.
