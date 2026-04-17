Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
17 апреля 2026, 17:52

Нам нужен мир и нам нужно восстанавливать страну

Украинцам еще предстоит «потянуть» время, чтобы Европа стала сильнее, – об этом фактически сказал начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина
"Когда война в Украине завершится, Европа должна быть достаточно сильной, чтобы сдерживать Россию. И все это – на фоне сложных отношений с США. Поэтому все больше ответственности ложится на наши плечи. К 2030 году, если мы будем двигаться по нынешнему курсу, мы будем значительно сильнее, чем сегодня.

2030 год будет сложным для Европы. К тому времени война в Украине, надеемся, завершится, а у России будет опытная армия в 650–700 тысяч военных. Поэтому к 2030 году мы должны быть способны сказать пути: даже без США он не выигрывает войну против Европы. У нас есть еще несколько лет – благодаря мужеству украинцев, которые платят за это время своей кровью. Именно поэтому мы так поддерживаем их", – говорит он.

Ну, то есть вы здесь пока умирайте, потому что Европа еще не подготовилась. А не слишком ли цена? Сколько должно погибнуть наших людей – от ракет, от дронов, на фронте? Пока в Европе живут самая лучшая жизнь. А сколько людей должно остаться без домов?

Самое первое и самое главное о чем должны сейчас думать все – ЭТО МИР! И в первую очередь об этом должен думать Зеленский, а не рассказывать об устойчивости, мощи и готовности быть несколько лет щитом Европы.

Нам нужен мир, и нам нужно восстанавливать страну. У нас тотальная бедность, люди не могут себе Пасхальную корзину позволить.

Очень классно получать награды в Европе и слушать аплодисменты, когда здесь каждый день сидят люди под ракетами. Возвращайтесь в реальность уже.

