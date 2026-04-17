Иностранка продавала украинок в сексуальное рабство: среди жертв 16-летняя

Фото: Госпогранслужба

56-летняя уроженка Закарпатской области, которая имела словацкое гражданство, была задержана. Оказалось, она торговала женщинами из Украины

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленница обещала женщинам высокооплачиваемую работу в ночном клубе. Однако на самом деле женщин смешивали оказывать услуги сексуального характера. Организатора задержали, когда она пыталась выехать за границу с двумя женщинами.

Следствие установило не менее пяти жертв. Среди них была 16-летняя девушка.

"Теперь организатору грозит уголовная ответственность по статье о торговле людьми. Следственные мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделения ГНСУ "ДОЗОР" совместно с сотрудниками миграционной полиции и ГУНП в Закарпатской области", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее правоохранители перекрыли канал отправки женщин из Донбасса для сексуальной эксплуатации в Польшу. Вербовщицу задержали "на горячем".