17 квітня 2026, 19:35

На Київщині "заробили" мільйони на пам'ятниках для загиблих військових

Фото: прокуратура
У Київській області повідомили про підозру представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель, а також колишній заступниці Ірпінського міського голови. Виявилось, що йдеться про розтрату коштів, які виділили на пам'ятники героям

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Єдиним учасником тендеру та переможцем стало ТОВ, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Слідство встановило, що ці вироби поставили з Китаю за близько 12 тисяч гривень за одиницю. Проте місцевий бюджет сплатив по 80 тисяч гривень кожен. Внаслідок цього за постачання пам’ятників сплатили майже 6 мільйонів гривень, з яких понад 2,8 мільйона гривень є переплатою.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
В Укренерго попередили, що буде зі світлом 18 квітня
17 квітня 2026, 19:55
Іноземка продавала українок у сексуальне рабство: серед жертв 16-річна
17 квітня 2026, 18:40
Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника
17 квітня 2026, 18:24
ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)
17 квітня 2026, 18:10
Нам потрібен мир і нам треба відбудовувати країну
17 квітня 2026, 17:52
Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони
17 квітня 2026, 17:17
На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку
17 квітня 2026, 16:55
Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО
17 квітня 2026, 16:49
На Харківщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів
17 квітня 2026, 16:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »