На Київщині "заробили" мільйони на пам'ятниках для загиблих військових

У Київській області повідомили про підозру представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель, а також колишній заступниці Ірпінського міського голови. Виявилось, що йдеться про розтрату коштів, які виділили на пам'ятники героям

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Єдиним учасником тендеру та переможцем стало ТОВ, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Слідство встановило, що ці вироби поставили з Китаю за близько 12 тисяч гривень за одиницю. Проте місцевий бюджет сплатив по 80 тисяч гривень кожен. Внаслідок цього за постачання пам’ятників сплатили майже 6 мільйонів гривень, з яких понад 2,8 мільйона гривень є переплатою.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.