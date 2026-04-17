На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку
Це сталось у Бучанському районі. Тепер насильнику загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
До поліції звернулась жителька села Білогородка. Вона розповіла, що її доньку зґвалтували. Як з'ясували правоохоронці, 34-річний чоловік був вдома у 15-річниї дівчинки. Він скористався її безпорадним станом, зумовленим особливостями психічного стану, та зґвалтував їхї.
Наразі зловмисника затримали. У суді обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Тепер чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 12-річну дитину. Дівчинка вийшла до нього на вулицю та довірилась, бо це був друг сім'ї.
На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піскомВсі новини »
17 квітня 2026, 15:40Пошуки 4-річного хлопчика на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло
15 квітня 2026, 17:25На Сумщині чоловік ґвалтував 12-річну падчерку та її подругу
14 квітня 2026, 10:30
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
17 квітня 2026, 17:52Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони
17 квітня 2026, 17:17Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО
17 квітня 2026, 16:49На Харківщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів
17 квітня 2026, 16:35На Київщині чоловік жорстоко вбив кохану ножем
17 квітня 2026, 16:15На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
17 квітня 2026, 16:04На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піском
17 квітня 2026, 15:40Колишня депутатка, яка збила жінку в Києві, отримала 3 роки умовно
17 квітня 2026, 15:35Спілкувалась з "американцем" і хотіла одружитись: на Волині знайшли мертвою жінку, яку шукали 4 місяці
17 квітня 2026, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
