На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку

Це сталось у Бучанському районі. Тепер насильнику загрожує ув'язнення

До поліції звернулась жителька села Білогородка. Вона розповіла, що її доньку зґвалтували. Як з'ясували правоохоронці, 34-річний чоловік був вдома у 15-річниї дівчинки. Він скористався її безпорадним станом, зумовленим особливостями психічного стану, та зґвалтував їхї.

Наразі зловмисника затримали. У суді обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Тепер чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

