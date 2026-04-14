На Сумщине мужчина насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, в июле 2019 года мужчина вывез 12-летнюю падчерицу в лесополосу и изнасиловал ее. После этого он не раз повторял это. Впоследствии выяснилось, что с августа 2022 мужчина насиловал не только падчерицу, но и ее 15-летнюю подругу.

"При этом мужчина все время применял психологическое давление и угрожал девушкам физической расправой, если они кому-то расскажут о насилии. Из-за возраста и уязвимости девушки не могли противостоять взрослому мужчине, следовательно, по его указанию приходили в определенное место, где он годами насиловал их. Преимущественно это происходило в заброшенном здании", - говорят правоохранители.

Суд первой инстанции приговорил его к 15 годам лишения свободы. Однако прокуратура настаивала обжаловать этот приговор. В результате с доводами прокурора апелляционный суд назначил наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, ранее в Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девушки. Фигуранта заключили под стражу.