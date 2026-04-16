На Київщині внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на підприємстві
В ніч на 16 квітня російські військові поцілили по Київській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Білоцерківському районі російські війська влучили у виробничо-складську будівлю підприємства. Внаслідок удару спалахнула пожежа на площі 800 кв. м.
Рятувальники наразі ліквідовують пожежу.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У Києві внаслідок російського обстрілу загинули п'ятеро людей, серед них 12-річна дитина. Ще 21 людина дістала поранення. Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці.
