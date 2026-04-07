В Киевской области в огне погибла женщина

Фото: Национальная полиция

В Киевской области произошел пожар в Фастовском районе. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Сосновка. Во время тушения пламени, к сожалению, в доме нашли тело 91-летней владелицы. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность печного оборудования.

"Следователи начали досудебное расследование по нарушению установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

