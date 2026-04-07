На Київщині у вогні загинула жінка

У Київській області сталась пожежа у Фастівському районі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась в селі Соснівка. Під час гасіння полум'я, на жаль, в будинку знайшли тіло 91-річної власниці. Попередньо, причиною пожежі могла стати несправність пічного обладнання.

"Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

